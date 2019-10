Mit der Förderzusage von lululemon will Peace on Purpose in den nächsten drei Jahren über 3.000 Hilfskräfte schulen und ausrüsten sowie 30.000 UN-Mitarbeiter mit Mindfulness- und Self-Care-Tools ausstatten

lululemon und die United Nations Foundation gaben heute ihre Partnerschaft bei einem innovativen Programm bekannt, in dessen Mittelpunkt die geistige und körperliche Gesundheit der UN-Mitarbeiter und Entwicklungshelfer steht, die die weltweit drängenden Herausforderungen an vorderster Front bekämpfen. Damit diese Einsatzkräfte die Gemeinschaften weltweit besser unterstützen können, investiert lululemon in den nächsten drei Jahren 1 Million USD in das evidenzbasierte Programm Peace on Purpose, um den UN-Mitarbeitern Mindfulness- und Self-Care-Tools sowie Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihre Belastbarkeit in widrigen und stressigen Situationen, wie beispielsweise in humanitären Notlagen oder bei der Betreuung von armen Gemeinschaften, stärken können. Peace on Purpose verfolgt das Ziel, Hilfskräften Mittel an die Hand zu geben, mit denen sie sich selbst versorgen und sich somit effektiv um andere kümmern können.

"lululemon und die UN Foundation engagieren sich gemeinsam für den Aufbau von Gemeinschaften und die Entwicklung von Lösungen für einige der drängendsten Probleme der Welt", so Calvin McDonald, CEO of lululemon. "Angesichts des steigenden Bedarfs an humanitärer Hilfe und Friedenswahrung wollen wir die langfristigen Vorteile von Mindfulness-Tools kultivieren und diejenigen stärker unterstützen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen zu helfen."

"UN-Mitarbeiter stellen sich an vorderster Front globalen Herausforderungen und unterstützen Menschen in Zeiten größter Not", erklärte Kathy Calvin, President und CEO der UN Foundation. "Ihre Arbeit kann sehr stressig sein, und die UN hat die Sorge um das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter zum Schwerpunkt gemacht. Innovative Partnerschaften wie Peace on Purpose können die UN-Mitarbeiter unterstützen, die ihrerseits Menschen überall auf der Welt helfen. Dank der Hilfe von lululemon sind wir in der Lage, das Programm zu erweitern, damit mehr UN-Mitarbeiter für sich selbst und für andere sorgen können."

Peace on Purpose ist das Ergebnis eines dreijährigen Pilotprogramms unter der Leitung des "Here to Be"-Teams von lululemon und der UN Foundation. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, verschiedene Probleme wie beispielsweise Burnout, Mitgefühlsmüdigkeit und stressbedingte physische, mentale und beziehungsbedingte Probleme zu lösen, an denen UN-Mitarbeiter leiden. Peace on Purpose hat gemeinsam mit UN-Einrichtungen Schulungen und Workshops für über 60 Mitarbeiter in den US-amerikanischen Niederlassungen und sieben anderen Ländern Jordanien, Libanon, Pakistan, Südsudan, Türkei, Turkmenistan und Simbabwe entwickelt.

Untersuchungen im Anschluss an ausgewählte Schulungen haben gezeigt, dass über die Hälfte der Teilnehmer eine Verbesserung von über 40 Prozent im gesamten Wohlbefinden im Hinblick auf wichtige psychologische Risikofaktoren wie beispielsweise arbeitsbezogenes Selbstmitleid, Angst und Depression, mit Traumata verbundene Symptome und Niedergeschlagenheit erfuhren. Humanitäre Hilfskräfte in schwierigen globalen Umgebungen leiden in hohem Maße an Burnout, Stress und Stigmata der mentalen Gesundheit.

Das Curriculum von Peace on Purpose sieht Mindfulness-Tools und gesundheitsfördernde Ressourcen zur Unterstützung der aktuellen UN-Programme für die geistige Gesundheit vor. Diese Tools beispielsweise bewusstes Atmen, Emotionsregulierung und Yoga können gemäß der variierenden Erfordernisse der UN-Mitarbeiter in ihren verschiedenen Einsatzbereichen eingeführt werden.

Mit der Zusicherung einer weiteren Finanzierung seitens lululemon und der Ideenpartnerschaft strebt Peace on Purpose das Präsenztraining von 3.000 weiteren UN-Entwicklungshelfern und Hilfskräften in den nächsten drei Jahren, den Aufbau eines Zentrums digitaler Ressourcen, die Entwicklung von Kompaktschulungen und Curriculum-Übersetzungen an, um weitere 30.000 UN-Mitarbeiter zu erreichen.

Peace on Purpose ist ein Schlüsselelement beim Engagement von lululemon für soziale Auswirkungen und Nachhaltigkeit. Die Impact Agenda des Unternehmens umfasst drei Elemente "Be Human" (Menschlichkeit), "Be Well" (Wohlergehen) und "Be Planet" (Verantwortung für den Planeten) um eine sinnvolle, positive Einflussnahme überall auf der Welt zu unterstützen und zu beschleunigen.

Weitere Informationen über Peace on Purpose oder die Global Impact Agenda von lululemon und Here to Be erhalten Sie unter https://shop.lululemon.com/story/sustainability.

Über lululemon athletica inc.

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU) ist ein Hersteller von technischer Sportbekleidung für Yoga, Laufen, Training und alle anderen schweißtreibenden Aktivitäten. Unsere transformativen Produkte und Erfahrungen ermöglichen Menschen den Lifestyle, den sie lieben. lululemon arbeitet eng mit Yogis und Athleten in Communities vor Ort zwecks Forschung und Produktfeedback zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lululemon.com.

Über die United Nations Foundation

Als strategischer Partner unterstützt die United Nations Foundation die Vereinten Nationen bei der Mobilisierung der Ideen, Menschen und Ressourcen, die für die Steuerung des globalen Fortschritts und die Bekämpfung drängender Probleme erforderlich sind. Wir konzentrieren uns auf Kernfragen der globalen Ziele der nachhaltigen Entwicklung, entwickeln branchenübergreifende Initiativen zur maßgeschneiderten Lösung von Problemen und engagieren Mitbürger, die einen aktiven Beitrag leisten wollen. Die 1998 vom Unternehmer und Philanthropen Ted Turner gegründete UN Foundation arbeitet mit philanthropischen Partnern, Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.unfoundation.org.

