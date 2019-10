Bielefeld (ots) - Bielefeld. Die Grünen im Bundestag haben das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung scharf kritisiert. Im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe) sagte ihr Sprecher für Sozialpolitik, Sven Lehmann, das Paket sei "darin gescheitert, allen Kindern faire Chancen und Teilhabe zu ermöglichen". Acht Jahre nach Einführung sei "ein Bürokratiemonster entstanden, dessen Aufwand in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Erfolgen steht".



Die niedrige Teilhabequote von 15 Prozent der unter 15-Jährigen bezeichnete Lehmann als einen "Weckruf für die Bundesregierung". Der Grünen-Politiker verlangte "einen Systemwechsel statt Minimallösungen, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen und Teilhabe für alle Kinder zu garantieren". In einer Kindergrundsicherung gehöre sichergestellt, "dass alle Kinder bekommen, was sie zum Leben brauchen", sagte Lehmann. Gleichzeitig müsse mehr investiert werden, "damit alle Kinder kostenfrei ein Mittagessen bekommen und Bus und Bahn nutzen können - das sollte uns jedes Kind wert sein".



