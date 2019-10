Bärenflagge, Umkehrkerze am 20er-EMA, Short Setup! Wie die gesamte Luftfahrtbranche ist auch Airbus unter Druck.

Rund 0,6 Prozent in 6 Monaten liegen deutlich unter den Erwartungen der Aktionäre. Im Juli hatte es noch ein Allzeithoch gegeben, aber dann ist das Wertpapier in den Sinkflug übergegangen. Zuletzt gab eine Bärenflagge und am gestrigen Tag eine mega-lange Umkehrkerze, die kurz am 20er-EMA kratzte, dann aber wieder nach Süden abbog.Das Marktumfeld ist für die Luftfahrtbranche momentan relativ problematisch. Charttechnisch sieht Airbus sehr angeschlagen aus.Ein Unterschreiten der Marke von 117,35 EUR könnte als Kaufsignal, etwa für einen Leerverkauf, genutzt werden. Der Stopp Loss über der heutigen Tageskerze 120,25 EUR wäre dann ideal. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen ist für den 30. Oktober vorgesehen.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AIR.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/air-geht-der-airbus-aktie-jetzt-die-luft-aus/