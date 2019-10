Die scheinbar schlechte Zahlungsmoral einiger Mitgliedsstaaten bringt die Vereinten Nationen in finanzielle Bedrängnis. Der Blick geht in Richtung USA, die 22 Prozent des Budgets bestreiten.

Die Vereinten Nationen haben nach Auskunft ihres Generalsekretärs António Guterres dringende Geldsorgen. Die UN erlebten die "schlimmste Geldkrise seit fast einem Jahrzehnt", warnte Guterres laut Mitteilung am Dienstag in New York.

"Die Organisation ist gefährdet, ihre liquiden Reserven bis zum Ende des Monats aufzubrauchen, und bei Zahlungen an Mitarbeiter und Lieferanten in Verzug zu geraten." 129 der 193 Mitgliedsstaaten hätten ihre diesjährigen Zahlungen in Höhe von zusammen fast zwei Milliarden Dollar für 2019 schon geleistet, alle anderen rief Guterres dazu auf, das so bald wie ...

