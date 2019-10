Waymo erweitert das Testgebiet für seine selbstfahrenden Autos. Künftig sollen die Robo-Autos im Großstadtverkehr von Los Angeles ihre Tauglichkeit beweisen. Das stets von Staus geplagte Los Angeles soll Waymo Erkenntnisse darüber vermitteln, wie sich ihre Selbstfahrersysteme im dichten Stadtverkehr bewähren. Wie das Unternehmen per Twitter mitteilt, sollen die Versuche zeigen, wie Waymos Technologie in das "dynamische Verkehrsumfeld" der Stadt passen und vorhandene moderne Ansätze ergänzen könnte. Starting this week, Angelenos might catch a glimpse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...