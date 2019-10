Wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China haben die USA Visa-Restriktionen gegen Vertreter der chinesischen Regierung verkündet.

Wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China hat die US-Regierung Strafmaßnahmen gegen chinesische Regierungsvertreter und Parteifunktionäre verhängt. US-Außenminister Mike Pompeo verkündete am Dienstag in Washington Visa-Restriktionen gegen Vertreter der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei, die die USA für verantwortlich oder mitschuldig hielten mit Blick auf die Inhaftierung und Misshandlung muslimischer Minderheiten in der chinesischen Region Xinjiang. Auch Familienangehörige dieser Personen könnten betroffen sein, erklärte Pompeo weiter. ...

