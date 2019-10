Andersen Global ist stolz darauf, eine Kooperationsvereinbarung mit einer der größten namibischen Anwaltskanzleien, Dr Weder, Kauta Hoveka Inc. bekannt zu geben. Die Präsenz von Andersen Global im südlichen Afrika ist in diesem Jahr deutlich gewachsen, mit Neuzugängen in Südafrika, Sambia, Botsuana, Simbabwe, Ruanda, Mauritius und jetzt Namibia dem 17. Land in Afrika, in dem die globale Organisation nun vertreten ist.

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Rechtspraxis in Namibia verfügt Dr Weder, Kauta Hoveka Inc. über mehr als 100 Rechtsexperten und 19 Partner in ganz Namibia mit Büros in Windhoek, Ongwediva, Swakopmund und Grootfontein.

"Im Kern unseres Geschäfts sind wir beziehungsorientiert und achtsam im Hinblick auf unser Verhalten", sagte André Swanepoel, Office Managing Director bei Dr Weder, Kauta Hoveka Inc. "Wir sind transparent und engagieren uns für einen erstklassigen Service für unsere Kunden und, da unsere Werte stark übereinstimmen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der internationalen Organisation von Andersen Global."

Dr Weder, Kauta Hoveka Inc. bietet Einzelpersonen, Familien und Firmenkunden Rechtsberatung in den Bereichen Prozessführung, Arbeitsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und Eigentumsübertragung.

"Namibia ist in einer einzigartigen Wachstums- und Wirtschaftsaufbauposition und damit ein sehr wichtiger Markt für unsere afrikanische Strategie und unsere weitere globale Expansion", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender und CEO von Andersen Global. "André und sein Team teilen unsere Werte der Nahtlosigkeit und Selbstverpflichtung und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihnen in Namibia."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 151 Standorten präsent.

