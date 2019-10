Tragbarer Netzwerkexperte mit vollständig integrierter kabelgebundener und drahtloser Analyse und automatisierter Problemerkennung beschleunigt Netzwerktests

COLORADO SPRINGS, Colo., Oct. 09, 2019, ein führender Anbieter von Handheld-Testlösungen für kabelgebundene und drahtlose Zugangsnetzwerke, gab heute die Veröffentlichung von EtherScope nXG Portable Network Expertbekannt, einem leistungsstarken Handheld-Netzwerktestgerät, das es Netzwerkingenieuren und -technikern ermöglicht, schnell Netzwerke mit Unternehmenszugriff zu erkennen, zu testen, zu überprüfen und Fehler zu beheben. Als erstes Handheld-Tool, das eine einzige Benutzeroberfläche (User Interface, UI) bietet, die sowohl Daten von kabelgebundenen als auch drahtlosen Netzwerktests vollständig integriert, erhöht das EtherScope nXG die Netzwerktransparenz erheblich, beschleunigt und vereinfacht das Testen und vereinfacht die Zusammenarbeit im Team. Dies ist das erste tragbare Gerät mit der richtigen Kombination von Funktionen, um "die Decke der 2. Ebene zu durchbrechen" - wodurch es den Benutzern ermöglicht, drahtlose Clients leicht zu identifizieren, nicht nur nach der MAC-Adresse, sondern auch nach IP, Name und Typ, was eine Sichtbarkeit ermöglicht, die die meisten WLAN-Werkzeuge nicht bereitstellen können.



"Da die heutigen Netzwerke immer komplexer werden, haben Netzwerkteams oft Schwierigkeiten, damit Schritt zu halten. Sie benötigen bessere Lösungen, die dazu beitragen, ihren Netzwerktest- und Fehlerbehebungsprozess zu rationalisieren", sagt Mike Parrottino, CEO von NetAlly. "Um diese Herausforderungen bewältigen zu helfen, haben wir EtherScope nXG als den umfassendsten und leistungsstärksten tragbaren Netzwerktester entwickelt, den es heute gibt."

Die neue Benutzeroberfläche von EtherScope nXG kombiniert kabelgebundene und drahtlose Datenanalyse und spezielle Hardware zur Unterstützung einer breiten Palette von Technologien wie Line-Rate 10G (über Kupfer und Glasfaser), NBASE-T, WLAN 5/WLAN 6 und High-Power PoE (Power over Ethernet).

Parrottino fährt fort: "Mit den fortschrittlichen Sofort-Test-Funktionen von EtherScope nXG erhalten Netzwerkingenieure und -techniker eine beispiellose Sichtbarkeit, die das Testen beschleunigt und die Zusammenarbeit fördert, und zwar in Form eines tragbaren, leichtgewichtigen Geräts, das problemlos in die Problembereiche mitgebracht werden kann. Damit erledigen die Teams einfach mehr Arbeit und sie erledigen sie schneller."

Laut einer aktuellen Spiceworks-Umfrage stehen IT-Experten vor einer Vielzahl von Herausforderungen; dazu gehören die Implementierung geplanter Änderungen, das Verwalten unerwarteter Änderungen, die Gewährleistung der Netzwerksicherheit sowie ein Mangel an Zeit und Ressourcen. Diese Herausforderungen werden in erster Linie durch die Unterschiede bei den Fähigkeiten und Werkzeugsätzen des Personals (der Ingenieure und Techniker) und durch Sichtbarkeitslücken in kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken verursacht. Das EtherScope nXG wurde entwickelt, um diese Probleme mit wichtigen Funktionen und Fähigkeiten zu beheben, die den Benutzern Folgendes ermöglichen:

Testen, Validieren und Fehlerbehebung bei den neuesten Netzwerktechnologien - Benutzer können auf Unterstützung für NBASE-T, 10G, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 mit fortschrittlichen Android-basierten Fehlerbehebungs-Apps und spezieller Testhardware zugreifen. Weitere Testfunktionen sind unter anderem die Paketerfassung mit Line-Rate bis 10G, Netzwerkermittlung und Pfadanalyse, 24-Stunden-RF-Datenverkehrsanalyse, Kabeltests und PoE TruePower TM -Belastungstests.



Schnelle Überprüfung der Leistung - Das Produkt bietet 10G-Line-Rate-Performance-Tests für kritische Server, Uplinks und wichtige Endgeräte über Ethernet, iPerf-Tests über WLAN oder kabelgebundene Links sowie Vergleichstests für andere EtherScope nXG oder andere NetAlly-Tools oder End-to-End-Tests.



Überbrückung der Lücke zwischen Ingenieur und Techniker - Benutzer können selbst in die Tiefe gehen, um komplexe Netzwerke mit mehreren VLANs und Wi-Fi-SSIDs zu überprüfen, Fehler zu beheben und zu dokumentieren oder die Vorteile von sofort einsatzbereiten automatischen Tests nutzen, die minimale Fähigkeiten und Schulungen erfordern. Mit dem EtherScope nXG können Offsite-Ingenieure ihr Wissen über Fernzugriffe erweitern und mit Technikern an entfernten Standorten zusammenarbeiten, um schwierige Probleme ohne Reisen zu lösen.



Bewertung der Integrität des Netzwerks - Mit WLAN-Luftqualitätstests für überlastete Kanäle, Analyse der WLAN-Kanalauslastung und Netzwerkermittlung kann EtherScope nXG helfen, "zu beweisen, dass es nicht das Netzwerk ist", oder die zugrunde liegende Ursache schneller als andere nicht integrierte Methoden bestimmen.



Aufdeckung von Sicherheitsrisiken - Die leistungsstarke Netzwerkerkennungstechnologie von EtherScope nXG identifiziert unbekannte Switches, versteckte SSIDs und eindringende WLAN-Geräte und kategorisiert dabei die Geräte nach Sicherheitsstatus, erkennt unbefugte Zugriffe und vieles mehr.



- Die leistungsstarke Netzwerkerkennungstechnologie von EtherScope nXG identifiziert unbekannte Switches, versteckte SSIDs und eindringende WLAN-Geräte und kategorisiert dabei die Geräte nach Sicherheitsstatus, erkennt unbefugte Zugriffe und vieles mehr. Nahtloses Erfassen und Verwalten von Feldtestdaten - Benutzer können über den kostenlosen Cloud-Service Link-Live (https://www.netally.com/products/link-live/) von NetAlly automatisierte und zentralisierte Berichte und Analysen, Dokumentation und Integration mit Netzwerkmanagementsystemen genießen.

"NetAlly setzt mit EtherScope nXG seine lange Geschichte der Bereitstellung immer leistungsfähigerer Mittel zur Fehlerbehebung in Ihre Hände fort", sagt Lee Badman, Drahtlos-Netzwerk-Architekt bei Wirednot. "Es ist nicht einfach, ein Tool zu finden, das für erfahrene Ingenieure und Entwickler tief genug geht, während es gleichzeitig auch benutzerfreundlich für den Techniker-Nachwuchs ist, aber EtherScope füllt diese Nische effektiv aus. In Kombination mit Link-Live ist EtherScope eine neue Waffe auf höchsten Niveau im Kampf gegen kabelgebundene und drahtlose Netzwerkprobleme."

Weitere Informationen über EtherScope nXG finden Sie unter https://netally.com/.

Über NetAlly

NetAllybietet als Ihr neuer Partner Tests, denen Sie vertrauen können. Unsere Familie von Netzwerktestlösungen hilft Netzwerk-Ingenieuren und -technikern schon seit Jahrzehnten, die komplexen Wired- und Wireless-Netzwerke von heute besser einzusetzen, zu verwalten und zu warten. Von der Entwicklung des ersten Handheld-Netzwerkanalysegerätes der Branche 1993 bis zur Vorreiterrolle - zunächst als Fluke Networks, dann als NETSCOUT - setzt NetAlly weiterhin neue Maßstäbe für tragbare Netzwerkanalysegeräte. Mit Tools wie unter anderem LinkRunner, OneTouch und AirCheck vereinfacht NetAlly die Komplexität von Netzwerktests, liefert sofortige Sichtbarkeit für effiziente Problemlösung und ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem Personal vor Ort und den entfernten Experten. Um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, warum NetAlly die besten Netzwerktests für Handheld-Geräte bietet, besuchen Sie bitte https://netally.com/.

