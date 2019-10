Marie-Laure Ocaña Mainsant, Dairy Technical Specialist bei Phibro, hat die Auszeichnung bei der SPACE-Ausstellung entgegengenommen

OmniGen ist auf globaler Ebene ausgezeichnet worden und hat für seinen Einfluss auf die Ernährung von Milchkühen einen renommierten Golden Innovation Award 2019 erhalten. Diese Auszeichnung folgt auf die Einführung des patentierten Nahrungsergänzungsprodukts OmniGen-AFder Phibro Animal Health Corporation in Europa (jetzt vertrieben von Phibro unter dem Markennamen OmniGen). Hiermit können Milcherzeuger ihre Herden vor den negativen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Hitzestress bei Milchvieh schützen. Marie-Laure OcañaMainsant, Dairy Technical Specialist bei Phibro Animal Health Corporation, nahm den Preis im Namen von Phibro entgegen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191008005996/de/

Marie-Laure Ocaña Mainsant, Dairy Technical Specialist, Phibro Animal Health, accepts the 2019 Golden Innovation Award for OmniGen-AF nutritional product at the SPACE international exhibition for animal production. Rennes, France. (Photo: Business Wire)

In der Viehwirtschaft tätige Fachleute aus aller Welt trafen sich in der französischen Stadt Rennes, um auf der SPACE, einer internationalen Ausstellung für Nutztierproduktion, Innovationen aus der Branche und die Erfinder neuer Technologien zu würdigen. Alljährlich organisieren Groupe France Agricole und L'Eleveur Laitier, die erste auf Land- und Milchwirtschaft spezialisierte Mediengruppe, im Rahmen der SPACE die Preisverleihung der Innovation Awards in sechs Kategorien: Gesundheit, Ernährung, Ausrüstung, Maschinen, Melkanlagen und Dienstleistungen. Eine Fachjury beurteilte die Innovationen nach ihren technischen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Produktivität der Landwirtschaftsbetriebe.

"Es war mir eine Ehre, diesen Preis im Namen von Phibro bei diesem globalen Forum für innovative Viehwirtschaft entgegenzunehmen", sagte Marie-Laure OcañaMainsant, Dairy Technical Specialist bei Phibro Animal Health. "In Europa, aber auch weltweit erkennen Milcherzeuger, dass sich durch die Verfütterung von OmniGen die Gesundheit und die Produktivität der Milchkühe verbessern, und bessere Gesundheit senkt nachweislich potenzielle Verzögerungen bei der Reproduktion. Produzenten entscheiden sich für OmniGen, um nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Produktivität der Kühe zu verbessern."

Die Gewinner der Golden Innovation Awards 2019, darunter auch das Nahrungsergänzungsprodukt OmniGen , wurden in der Septemberausgabe von "L'Eleveur Laitier" vorgestellt.Zudem wurden sie in einer Ausgabe von "La France Agricole" präsentiert.

Über die Phibro Animal Health Corporation

Die Phibro Animal Health Corporation ist ein diversifiziertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung diverser Tiergesundheits- und Mineralstoffprodukte für Viehbestände spezialisiert hat und Tierärzten sowie Landwirten dabei hilft, gesunde und erschwingliche Lebensmittel mit weniger natürlichen Ressourcen zu produzieren. Weitere Informationen finden Sie unter pahc.com.

OG350919GLB ©2019 Phibro Animal Health Corporation. Phibro, das Design des Phibro-Logos, Healthy Animals. Healthy Food. Healthy World., OmniGen-AF und OmniGen sind Warenmarken im Besitz oder unter Lizenz der Phibro Animal Health Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191008005996/de/

Contacts:

Arnout Dekker

Mobiltelefon: +31 (6) 8325 0023

Arnout.Dekker@pahc.com