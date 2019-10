Von Roll Holding AG: Von Roll Automotive gewinnt Nominierung für Grossauftrag EQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Von Roll Holding AG: Von Roll Automotive gewinnt Nominierung für Grossauftrag 09.10.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Von Roll Automotive gewinnt Nominierung für Grossauftrag Breitenbach, 9. Oktober 2019 - Ein Jahr nach Markteintritt erreicht Von Roll Automotive mit neu entwickelten Isolationslösungen für elektrische Antriebsmotoren und Hochvolt-Batterien wichtige Meilensteine in einem herausfordernden Marktumfeld. Von Roll Automotive erhält von einem namhaften britischen Automobilhersteller einen Grossauftrag im zweistelligen Millionenbereich. Der Auftrag umfasst die Serienfertigung von Spezialkomponenten für den elektrischen und thermischen Schutz von Hochvolt-Batterien für Hybrid- und Elektrofahrzeugbaureihen. Ferner begleitet Von Roll einen der innovativsten Hersteller von Haushaltsgeräten bei der Entwicklung eines eigenen Elektrofahrzeugs. Für den elektrischen Antriebsstrang führt Von Roll Automotive aufgrund seiner führenden Expertise für elektrische Isolationssysteme eine Vielzahl von Tests mit verschiedenen Isoliermaterialien zur Effizienzsteigerung des Motors durch. Das Team der Von Roll Automotive entwickelt innovative Lösungen zur Effizienzsteigerung des Elektromotors sowie zur thermischen Isolation der Fahrzeugbatterie. Von Roll Automotive strebt bereits dieses Jahr weitere Projektnominierungen für Serienaufträge im hohen zweistelligen Millionenbereich an. Der Produktionsbeginn für die akquirierten Projekte ist für das Jahr 2021 geplant. Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarkt-führer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 14 Produktionsstandorten mit rund 1250 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern. Kontakt: Claudia Güntert, Corporate Communications T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/de/. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 887267 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 887267 09.10.2019 CET/CEST ISIN CH0003245351 AXC0045 2019-10-09/07:01