In Deutschland werden bei der DT. BANK 9.000 Arbeitsplätze gestrichen. Das bedeutet, dass rund jeder fünfte Banker sich einen neuen Job suchen muss. Diese Entscheidung ist seit über zwei Jahren fällig, wurde aber umfangreich ge- oder verhindert, obwohl sie zwingend geboten war. Die Reaktion des Kurses gestern fiel negativ aus, aber: Mit dieser Entscheidung ist eine der wichtigsten Ertragskomponenten für die DT. BANK verbunden. Es geht um einen Kostenblock zwischen 700 Mio. bis 1 Mrd. € pro Jahr. Denn zu den Gehältern gehören die Kosten jedes Arbeitsplatzes. Was dabei herauskommt, werden wir demnächst präzisieren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



