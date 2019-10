Die Märkte bleiben getrieben von der Politik. Zum Ende der Woche soll es zwar neue Gespräche im Handelsstreit zwischen China und den USA in Washington geben. Die Hoffnungen auf ein zeitnahes Abkommen sinken derzeit allerdings von Tag zu Tag. Investoren ziehen sich in diesem Umfeld weiter zurück. Vor allem in der leidgeprüften Halbleiterbrache kommt es zu deutlichen Rücksetzern - auch bei der Aktie von Infineon.Die Verunsicherung an den Börsen nimmt weiter zu. Die Volatilität steigt. Doch in der ...

