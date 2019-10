Die US-Bank JPMorgan hat DWS von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 36 auf 34 Euro gesenkt. Gemessen an seinen Gewinnerwartungen für 2020 sei der im aktuellen Kurs enthaltene Abschlag zu anderen Aktien von Fondsanbietern unberechtigt, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass das stärkere Engagement von DWS in passiven und alternativen Produkten den Nettozufluss im Vergleich zum Sektor unterstützt./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 23:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 00:16 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-10-09/08:25

ISIN: DE000DWS1007