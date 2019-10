Die Lieferando-Mutter Takeaway.com ist zuletzt auch durch Übernahmen kräftig gewachsen und macht im Tagesgeschäft nun auch in Deutschland Gewinn. Im dritten Quartal kletterten die Bestellungen auch dank der Übernahmen von Foodora, Lieferheld und Pizza.de in Deutschland im Jahresvergleich insgesamt um 87 Prozent auf 41,6 Millionen Stück, wie das niederländische Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte.

"Während wir weiter Wachstum über Gewinne stellen, liegen wir jetzt mit dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland und mit der gesamten Firma im positiven Bereich", sagte Vorstandschef Jitse Groen.

Nach der Übernahme des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero zum 1. April ist der deutsche Markt mit Abstand der größte für Takeaway. Im ersten Halbjahr hatte Deutschland im Tagesgeschäft noch einen operativen Verlust ausgewiesen. Genaue Daten zu Umsatz und Gewinn teilt das Unternehmen nur halbjährlich mit.

Den geplanten Zusammenschluss mit dem britischen Lieferdienst Just Eat über einen reinen Aktientausch sehen die Niederländer auf gutem Weg. Ende Oktober sollen die Aktionäre die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung erhalten, die dann im Dezember stattfinden soll. Abhängig von den Zustimmungen der Eigentümer, Behörden und Betriebsräte dürfte die Fusion rund um den Jahreswechsel abgeschlossen werden, hieß es./men/eas/jha/

