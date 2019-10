Zum Abschluss des Kapitalmarkttags in New York haben sich am Dienstagabend Wirecard-CEO Markus Braun und Finanzchef Alexander von Knoop zur Geschäftsentwicklung des Zahlungsabwicklers geäußert. Vor allem eine Aussage lässt die Anleger aufhorchen. Die Vorbereitungen für den geplanten Aktienrückkauf sind laut dem CFO in der finalen Phase. Die konkreten Bedingungen sollen nach seinen Worten bereits in der kommenden Woche präsentiert werden. Nach früheren Angaben will Wirecard rund einem Drittel der ...

