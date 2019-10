Bundesfinanzminister Olaf Scholz lässt für die reformierte Grundsteuer mit einem riesigen Aufwand alle Grundstücke neu bewerten. Dahinter könnte ein Plan stecken: die Einführung der Vermögensteuer.

Bis zum Jahresende muss die Grundsteuer reformiert sein, die Selbstnutzer von Immobilien und Mieter bezahlen. Das hatte das Bundesverfassungsgericht der Regierung vorgegeben. Mittlerweile haben Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und die Länder-Finanzminister einen Kompromiss erzielt, auch wenn der Alleingänge der Länder über eine Öffnungsklausel zulässt. Das Scholz-Modell kennt nur noch das Ertragswertverfahren (also: Was würde man für das Grundstück aufgrund seiner Ertragskraft bezahlen?) und das Substanzwertverfahren (also: Was würde das Grundstück kosten, wenn ich es kaufen würde und mit einer Immobilie, die den gleichen aktuellen Zustand aufweist, bebauen würde?) Das Vergleichswertverfahren, bei dem man schaut, für welchen Preis vergleichbare Grundstücke in der Vergangenheit verkauft worden sind, soll es nicht mehr geben. Und auch neu im Scholz-Modell: Die Grundstücke sollen alle sieben Jahre neu bewertet werden.

Die Frage ist: Worum geht es Scholz dabei eigentlich? Meine Vermutung: Hinter dem ganzen Bewertungsaufwand verbirgt sich etwas ganz anderes, und zwar die Einführung der Vermögensteuer. Scholz' Grundsteuer-Modell, mit der Neubewertung aller Grundstücke und laufender Aktualisierung, schafft die Grundlage dafür.

Mit Blick auf die Grundsteuer allein ist sein Modell kaum nachvollziehbar. Die Grundsteuer dürfte künftig zwar auf relativ realistischen Marktwerten beruhen. Doch das dazu genutzte Verfahren ist sehr aufwendig. Für Immobilienbesitzer wird es teuer. Warum? Die Bewertung ist nicht ganz einfach und erfordert die Inanspruchnahme unserer Dienste als Steuerberater. Die Kosten für die Steuererklärung dürften dabei höher sein als die zu zahlende Grundsteuer. Hinzu kommt, dass alle sieben Jahre neu bewertet wird. Das kostet die Immobilienbesitzer dann wieder Geld.

Doch nicht nur für Immobilienbesitzer steigen die Kosten, sie steigen für alle Steuerzahler. Denn das Scholz-Modell verursacht darüber hinaus höhere Kosten in der Finanzverwaltung; es müssten etwa 2500 neue Beamtenstellen geschaffen werden.Die Pläne für das bayerische ...

