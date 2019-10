flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für eine Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West ...

Der Preis für eine Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im November-Kontrakt an der Terminbörse NYMEX bewegte sich auch am Dienstag weiter abwärts. Die EIA passte ihre Prognose in Bezug auf die globale Ölnachfrage an und revidierte auch die Schätzungen für die beiden Rohölkontrakte Brent und WTI nach unten. Die EIA geht für 2019 im Schnitt mittlerweile von einem Brent-Rohölpreis von 63,37 US-Dollar und in 2020 von 59,93 US-Dollar, sowie von einem WTI-Rohölpreis von 56,26 US-Dollar in 2019 und 54,43 US-Dollar in 2020 aus. Die Haupttriebfeder für fallende Ölnotierungen wären gemäß der EIA-Angaben bleibt das unsichere konjunkturelle Umfeld.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 03. Oktober 2019 bei 50,99 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 07. Oktober 2019 bei 54,06 US-Dollar, wären die nächsten kurzfristigen Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 52,89/,53,34 und 54,06 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zu Oberseite bei 54,51/54,79/55,24 und 55,96 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 51,72 und 50,99 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zu Unterseite bei 50,55/50,27/49,82 und 49,10 US-Dollar auszumachen.

