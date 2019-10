Wachsende Sorgen um die Weltkonjunktur haben an den US-Aktienmärkten zu markanten Verlusten geführt und dadurch das Investoreninteresse bei Gold gestärkt.Aus charttechnischer Sicht lieferte der erfolgreiche Test der im Bereich von 1.488 Dollar verlaufenden Unterstützung zusätzliche Kaufimpulse. An den Märkten kam es daraufhin zu Gewinnmitnahmen von short positionierten Terminspekulanten. Die Aussicht auf sinkende US-Leitzinsen spricht ebenfalls für ein Investment in Gold. Laut FedWatch-Tool ...

Den vollständigen Artikel lesen ...