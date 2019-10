Evotec SE (ISIN: DE0005664809) und Celmatix Inc. gaben heute eine Partnerschaft zur Entwicklung präklinischer Programme für verbreitete aber unterversorgte Erkrankungen bekannt, die sich auf die reproduktive Gesundheit von Frauen auswirken. Zielmarkt ist allein in den USA ein Behandlungsvolumen von 78 Mrd. USD jährlich und es gibt bisher keine Therapie, die allen Betroffenen eine erfolgversprechende Behandlung bietet. Bisher. Evotec und , das in der Präzisionsmedizin tätige Unternehmen mit einer proprietären Multi-Omics-Plattform: Celmatix Inc. Zwei starke Partner wollen es gemeinsam schaffen ...

