Centene - Bärische Flagge aufgelöst, folgt jetzt der Abverkauf?

Symbol:ISIN: US15135B1017Centene ist ein US-amerikanischer Anbieter von Versicherungsleistungen in der Gesundheitsvorsorge. Hauptpartner des Konzerns sind direkt die Bundesstaaten und die Bundesregierung, denen Centene Medicaid- und Medicareleistungen anbietet. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Gesundheitsvorsorge und -behandlung für einkommensschwache Gesellschaftsmitglieder, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Ursprünglich 1984 als Non-Profit-Organisation von einer ehemaligen Krankenhaus-Mitarbeiterin gegründet zählt Centene nun mit einem Jahresumsatz von ca. 48 Mrd. USD zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der Vereinigten Staaten. Charttechnisch musste der Anteilsschein seit dem Allzeithoch vom 05.02.2019 bei 69,25 USD mehr als 40 % abgeben und ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Nach dem Bruch der Unterstützung von 44,54 USD folgte eine bärische Konsolidierung in Form von einer Flagge, die exakt das ehemalige Breakdown Niveau erneut getestet hat und am EMA 20 ihr Ende fand.Die Schwäche im Gesamtmarkt hält an und Centene leidet doppelt darunter: Das erneute Wegbrechen sehe ich nach dem Backtest des EMA 20 auf Tagesbasis und der ehemaligen Unterstützung bei 44,54 als wahrscheinlich an, wir befinden uns mitten in der saisonal schwächsten Zeit für und Aktien und im Centene Chart ist weit und breit keine Unterstützung auszumachen!Ein Shortsetup ergibt sich beim Bruch des Tagestiefs vom 01.10. bei 41,62 USD. Das logische Stopp Loss Niveau ergibt sich über dem EMA 20 und über dem Widerstand von 44,54 USD.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in CNC