Burgdorf/BE (ots) - Im Rahmen des Mediengesprächs im RUZ an der Lyssachstrasse 111 präsentiert Martin Neff, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, seine Wirtschaftsprognosen für die Schweiz und die Region Espace Mittelland. Gleichzeitig stellen Matthias Weibel, Geschäftsführer vom RUZ und Felix Heimgartner, Standortleiter vom RUZ Burgdorf, die RUZ-Arbeit vor. An der anschliessenden feierlichen Eröffnung um 17.30 Uhr sprechen unter anderem der Unternehmer und Nationalrat Jürg Grossen, der Berner Regierungspräsident Christoph Ammann und der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz, Thomas Rauber.



Die Arbeit des RUZ - Unterstützung für Schweizer KMU.



KMU sind die Stütze der Schweiz. Sie schaffen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Werte, Zukunft und Heimat in der Region. Sie sind verlässlicher und nahbarer Partner, die mit ihrer Arbeit und ihrem Wort persönlich einstehen. Sie leben Schweizer Werte und tragen sie in die Welt hinaus. Das Raiffeisen Unternehmerzentrum stellt bei allem, was es tut, die Unternehmerinnen und Unternehmer ins Zentrum - sei dies bei Veranstaltungen, Workshops, Kursen oder bei der KMU-Beratung und Begleitung. Denn: Themen wie neue Strategien und Geschäftsmodellen, der digitale Wandel oder die Unternehmensnachfolge - um nur einige zu nennen - sind für viele Schweizer KMU aktueller denn je. Und die Antworten vielschichtig, komplex und zukunftsorientiert. Die erfahrenen RUZ Begleiter, alles selber Unternehmer, können für KMU als Sparringpartner über kurz oder lang wertvolle Unterstützung bieten. Bei operativen und strategischen Fragen abseits vom Bankengeschäft (und der Bank-Zugehörigkeit).



Kontakt:



Akkreditierungen an david.hugi@ruz.ch oder 079 358 86 23.

Durchführung: Donnerstag, 17. Oktober um 16.00 Uhr an der

Lyssachstrasse 111 in Burgdorf



Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066184/100833610