IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Die Northern Lights Organics-Farm von Weekend erhält Bioflächen-Zertifizierung

Dieser wichtige Meilenstein ermöglicht es dem Unternehmen, die Anbausaison 2020 in Angriff zu nehmen, um CBD aus zertifiziertem Bio-Hanf zu liefern

Vancouver, BC (9. Oktober 2019) - Weekend Unlimited Inc. - (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF), ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Lifestyle-Cannabis-Produkten, gibt bekannt, dass die Northern Lights Organics-Farm in Fort St. James (British Columbia), an der das Unternehmen mehrheitlich beteiligt ist, die Bioflächen-Zertifizierung und die Bio-Zertifizierung für den auf der Farm angebauten Hanf erhalten hat.

Dieser monumentale Meilenstein der Bio-Zertifizierung ermöglicht es dem Unternehmen, hochwertiges Bio-CBD aus seinem eigenen in Kanada angebauten zertifizierten Bio-Hanf zu produzieren und das Bio-CBD auf den nationalen und internationalen Märkten zu verkaufen, sagt Herr Chris Backus, President und CEO von Weekend. Wir schreiten mit voller Kraft auf die Anbausaison 2020 zu, und zwar mit dem Wissen, dass der Hanf, aus dem das CBD gewonnen wird, frei von Chemikalien, Pestiziden und Herbiziden sein wird, wie es die strengen Vorschriften nach dem Canadian Organic Regime erfordern.

Wichtige Eckdaten:

- Northern Lights Organics hat die Bioflächen-Zertfizierung für die gesamte Farm erhalten.

- Der auf der Farm angebaute Hanf wird die begehrte Bio-Kennzeichnung tragen.

- CBD aus zertifiziertem Bio-Hanf ist bei Verbrauchern sehr gefragt und ermöglicht Premium-Preise und -Margen.

- Die Anbausaison 2020 wird die erste große Ernte hervorbringen, die mit der Bio-Zertifizierung verkauft wird.

Die Northern Lights Organics-Farm hat die Zertifizierung durch die Pacific Agricultural Certification Society (PACS) erhalten. PACS ist eine eingetragene gemeinnützige Gesellschaft, die kleinen Anbaubetrieben und mehreren Millionen Dollar schweren Lebensmittelverarbeitungs- und -vertriebskonzernen in ganz Kanada Zertifizierungen für die internationalen Märkte erteilt, darunter die Bio-Zertifizierung gemäß dem Canada Organic Regime (COR), die von der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) akkreditiert ist.

Da wir weiterhin Beziehungen in der Branche aufgebaut und die Bekanntheit unserer Northern Lights Organics-Farm gesteigert haben, besteht ein bedeutendes und wachsendes Interesse an der Bio-CBD-Produktion, insbesondere weil sowohl unsere Anbauflächen als auch unsere Kulturpflanzen die Bio-Zertifizierung tragen, so Herr Backus weiter. Viele Hanfbauern behaupten, dass sie biologisches Saatgut und Bio-Anbauverfahren einsetzen, es gibt jedoch nur wenige, die wie wir über zertifizierte Bioflächen verfügen - dies wird unsere Produkte an die Spitze setzen. Wir haben Zuversicht in unseren Plan und in unser Fachwissen, ein hervorragendes Produkt herstellen zu können und zwar ein Produkt, das aufgrund der Bio-Zertifizierung mit einzigartigen Eigenschaften aufwartet. Alles in allem sollte dies wesentlich zur Steigerung des Unternehmenswerts beitragen. Dies ist ein sehr wichtiger und positiver Meilenstein für das langfristige Wachstum des Unternehmens.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Chris Backus, President & CEO, Director

Tel: 1 (236) 317-2812 - 1(888) 556-9656 (gebührenfrei)

E-Mail: IR@weekendunlimited.com

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited ist ein Unternehmen, das Lifestyle-Produkte auf Basis von Cannabis als Genussmittel herstellt. Das Unternehmen entwickelt Produkte in Premiumqualität, die überall und jederzeit für ein tolles Lebensgefühl sorgen. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie einem einzigartigen Unterhaltungs- und Bildungsformat (Weekend Live!) ist Weekend Unlimited bestens positioniert, um mit seinen Marken dem Produkt Cannabis als Genussmittel ein Gesicht zu geben. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.weekendunlimited.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

