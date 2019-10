Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) schloss den September mit einer Wertminderung in Höhe von 0,6% ab, so die Experten von Sauren.Im Segment der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds habe der Polar UK Absolute Equity Fund (ISIN IE00BQLDRT72/ WKN A12CD0) einen deutlichen Verlust in Höhe von 12,1% hinzunehmen gehabt, was wesentlich für das negative Abschneiden des Sauren Dynamic Absolute Return gewesen sei. Der von Guy Rushton verwaltete Fonds habe vor allem unter dem abrupten Wechsel in der Präferenz des Marktes von wachstumsorientierten Titeln hin zu wertorientierten Titeln gelitten. ...

