Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 8,85 auf 9,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Sommer sei für den Billigflieger wahrscheinlich besser gelaufen als gedacht, aber für die nächsten sechs bis 18 Monate bleibe er vorsichtig, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So dürfte sich der Kampf um Marktanteile in Deutschland mit der Lufthansa noch eine Weile hinziehen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 22:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 22:46 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-10-09/09:13

ISIN: IE00BYTBXV33