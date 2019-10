Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Albtraum eines jeden Sparers: Negativzinsen. Mittlerweile sind sie jedoch für viele Privatkunden schon Realität geworden. Negativzinsen machen allerdings nicht nur das Sparen unattraktiv, sondern auch zunehmend andere Anlageformen. Einige Volkswirte und Zinsanalysten erwarten, dass die EZB angesichts der Konjunkturschwäche im Euroraum ihre Geldpolitik auch künftig noch weiter lockern wird. Was bedeutet das für die Renditen von Anleihen und Co.? Wem Aktien als Alternative in der aktuellen Marktphase ein zu heißes Eisen sind, dem stellt Christian Köker von der HSBC im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth eine interessante Alternative vor.