Paris (www.aktiencheck.de) - Alphabet C: Verkaufswelle droht - Chartanalyse Mit Argusaugen dürften Anleger in der Google-Muttergesellschaft Alphabet (Class C) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) den derzeitigen Kursverlauf verfolgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...