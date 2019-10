Der Schlagabtausch im Handelsstreit gewinnt täglich an Schärfe: Trump verhängt Visa-Restriktion und China setzt die Aktien der Apple-Zulieferer unter Druck.

Der Dax sucht einen Tag vor dem Beginn der Handelsgespräche zwischen USA und China nach Orientierung. Zur Eröffnung am heutigen Handelstag notiert der Leitindex praktisch unverändert bei 11.973 Zählern. Am Dienstag war das deutsche Börsenbarometer etwa 1,1 Prozent schwächer bei 11.970 Punkten aus dem Handel gegangen.

Aktuell gerät die Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt mit Kursen unterhalb von 12.100 Punkten wieder in Gefahr. Nach dem Kurseinbruch Mitte vergangener Woche ließen die Pluszeichen am vergangenen Freitag und Montag die Anleger zunächst wieder aufatmen.

Doch kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht Verschärfungen im Handelsstreit gibt. Nun hat die US-Regierung wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China Visa-Restriktionen gegen Vertreter der chinesischen Regierung verhängt. Als Konsequenz bleiben die Märkte bleiben mit Blick auf potenzielle Vergeltungsmaßnahmen Chinas in Alarmbereitschaft. Die erste Gegenreaktion: Das Reich der Mitte nimmt offenbar den US-Konzern Apple ins Visier.

Denn eine Kritik in chinesischen Staatsmedien an einer App im Zusammenhang mit den Protesten in Hongkong ließen die Aktien der chinesischen Apple-Zulieferer fallen. Die Papiere von Luxshare Precision und O-Film Tech verlieren jeweils 2,3 Prozent, die Foxconn-Titel fallen um 2,7 Prozent. In der Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas wird die Zulassung einer App beanstandet, welche die Bewegung der Polizei in Hongkong verfolgt. Die Apple-Aktie selbst fällt am deutschen Markt um 0,8 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt sprechen derzeit zwar Saisonalität (das vierte Quartal weist traditionell die höchste Performance auf, Stichwort Jahresendrally) und Charttechnik derzeit für tendenziell steigende Aktienkurse. Aber die Anleger sehen zwei große Bedrohungen klar am Horizont: einen chaotischen Brexit und einen weiter die Wirtschaft belastenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. "Den Anlegern schwant, dass die Börsen sich an beiden nicht schadlos halten dürften", meint Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Die Nervosität auf dem Börsenparkett dürfte seiner Meinung nach anhalten, vor den Gesprächen zum Handelsstreit Ende dieser Woche dürfte sich der Dax nicht beruhigen. Schließlich ...

