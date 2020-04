Die nachlassende Dynamik bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus reicht zum Auftakt der verkürzten Osterwoche aus, um die Märkte kräftig in die Höhe zu treiben. Der Future auf den Dow Jones stieg im Nachthandel um mehr als 700 Punkte, in Europa ziehen die Indizes ebenfalls an. Im DAX deutet sich ein Handelsstart im Bereich um 9.940 Punkte an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...