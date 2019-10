FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat in den ersten neun Monaten weltweit etwas mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Getrieben war diese Entwicklung durch Steigerungen in Asien und Amerika, gebremst wurde sie durch Rückgänge in Europa und darunter auch in Deutschland.

Insgesamt lieferte Porsche weltweit von Januar bis September 202.318 Fahrzeuge aus, ein Plus von 3 Prozent. Auf Asien-Pazifik-Afrika entfielen dabei 86.235, ein Anstieg von 11 Prozent. Der Großteil davon, 64.237 Fahrzeuge, wurde in China ausgeliefert, 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

In Europa waren es 60.764 Fahrzeuge, ein Rückgang um 9 Prozent. Davon gingen 22.705 nach Deutschland, hier betrug das Minus 8 Prozent. In den USA ergab sich hingegen ein Plus von 6 Prozent auf 45.062 Wagen.

"Der Zuwachs in China und den USA stimmt uns positiv, was die Erreichung unserer Gesamtjahresziele angeht", sagte Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG.

October 09, 2019 03:29 ET (07:29 GMT)

