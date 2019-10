Die britische Investmentbank HSBC hat Nordex nach der Kapitalspritze und einer Beteiligungsaufstockung durch den spanischen Acciona-Konzern auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Er bleibe gleichwohl skeptisch, ob Acciona den Hamburger Windkraftanlagenbauer tatsächlich kaufen werde, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An seiner Bewertung für Nordex ändere die Ausgabe des neuen Kapitals nichts./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 20:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0D6554