Osteuropas Wizz Air zeigt auch im laufenden Jahr ihre Stärken. Das verdeutlichen die am Mittwoch (2.10.) vorgelegten Verkehrszahlen für September: Über 20% kletterte das Passagieraufkommen, und bei einer Auslastung von 94,5% blieb so gut wie kein Sitzplatz leer.Als eine der modernsten, wachstumsstärksten und profitabelsten Fluglinien wurde das Unternehmen jüngst zur besten Billig-Airline des Jahres mit dem "European Aviation Industry Award" gekürt. Während Streiks, Flugverzögerungen und -ausfälle auf den Gewinn im vergangenen Gj. (per 30.3.) drückten, bekam der Konzern zum Start ins neue Jahr wieder Wind unter die Flügel. Das Q1 der Airline war dank zusätzlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...