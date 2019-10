Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaftsdaten in Schweden sind rückläufig im Vergleich zu denen vor wenigen Wochen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Einkaufsmanagerindex sowohl für die Industrie, als auch für Dienstleistungen sei unter die 50-Punkte Marke gefallen. Auch die Inflationsziffern - die Septemberziffern würden morgen veröffentlicht - würden diesen Trend bestätigen. Die Riksbank plane um den Jahreswechsel zwar noch eine Leitzinserhöhung, sehe danach aber vorläufig kein Potenzial mehr. Die Schwedische Krone (SEK) komme auch aufgrund schwächerer deutscher Daten und der engen Handelsbeziehungen mit Deutschland zunehmend unter Druck. Aktuell stehe EUR/SEK bei ca. 10,9000. (09.10.2019/alc/a/a) ...

