Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex will heute noch nicht so richtig in die Gänge kommen. Der Start war nahezu unverändert. Gestern war der DAX nach ordentlichem Beginn noch kräftig unter die Räder gekommen. Für Belastung sorgt weiter die Politik. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.