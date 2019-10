Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat HSBC von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 690 auf 540 Pence gesenkt. Das niedrige Zinsniveau, negative konjunkturelle Einflüsse und ein zunehmender Wettbewerb lasteten auch auf den Hongkong-Banken mit starkem britischen Geschäft, schrieb Analyst Anil Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Entsprechende Aktien, wie etwa die HSBC, hätten zwar bereits eine Korrektur hinter sich, dennoch rät er, sie zu meiden./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0005405286