Die Frener & Reifer Holding AG will erstmals am KMU-Bondmarkt reüssieren. Ausgegeben werden soll eine fünfjährige Mini-Anleihe 2019/24 über bis zu 6 Mio. EUR und einem jährlichen Kupon von 5,0%. Bei einer Mindestzeichnungssumme von nominal 100.000 EUR richtet sich das Bondangebot zunächst ausschließlich an kleinere Institutionelle und Family Offices. Die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung ...

