flatex Morning-news DAX update: Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik schlossen ...

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik schlossen am Mittwoch mit gemischten Vorzeichen. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Minus von 0,61 Prozent bei 21.456,38 Punkten an der TSE aus dem Handel. Die US-Futures drehten rund um die europäische Handelseröffnung in den grünen Bereich zurück. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.973,82 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Kursverlust von 1,05 Prozent und 11.970,20 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.878,98 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 07. Oktober 2019 bei 12.105,06 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei dem Marken von 12.052 und 12.105 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.138/12.159/12.192/12.245 und 12.278 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 11.965/11.932 und 11.879 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.846/11.825/11.792 und 11.739 Punkten auszumachen.

