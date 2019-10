Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.10.2019 Kursziel: 14,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning Eintrübung in zentralen Auslandsmärkten erfordert Anpassung der Jahresziele ??" Struktureller Investment Case weiterhin intakt SMT Scharf hat am Montag angesichts eines deutlichen Nachfragerückgangs in wichtigen Absatzmärkten seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 gesenkt. Wenngleich das verhaltene Sentiment aufgrund der aktuellen globalen Konjunkturunsicherheiten in den kommenden Monaten Bestand haben dürfte, erachten wir den strukturellen Investment Case als weiterhin intakt. Zentrale Auslandsmärkte leiden unter angespanntem Konjunkturumfeld: Die gedämpften Erwartungen sind insbesondere auf eine spürbare Abschwächung in den für SMT Scharf elementaren Märkten China und Russland zurückzuführen. Während der Umsatz in Russland als zweitgrößte Absatzregion infolge mittlerweile abgeschlossener Großprojekte bereits im ersten Halbjahr rückläufig war (-6,5% yoy auf 7,2 Mio. Euro), führen nun die im Vergleich zum Vorjahr weiter verschärften Konjunktursorgen bei vielen Bergbauunternehmen zusätzlich zu einer verstärkten Investitionszurückhaltung hinsichtlich langlebiger Infrastruktur. Letzteres gilt ebenso für den Kernmarkt China (41% Umsatzanteil in H1 2019), der unter dem Handelskonflikt mit den USA leidet und darüber hinaus momentan Lieferverzögerungen bei Motoren aufgrund neuer Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen erfährt. Die noch in H1 verzeichnete Umsatzdynamik (+67,1% yoy auf 13,7 Mio. Euro) dürfte sich daher im zweiten Halbjahr auch dort deutlich abschwächen. Als Resultat dieser Entwicklungen erwartet der Vorstand nunmehr einen Konzernumsatz von 65 bis 67 Mio. Euro (zuvor: 72 bis 75 Mio. Euro) sowie ein EBIT zwischen 4,5 und 5,0 Mio. Euro (zuvor 5,5 bis 6,0 Mio. Euro). Beide Bandbreiten implizieren somit einen Rückgang gegenüber der Vorjahresbasis und liegen zudem deutlich unter unseren bisherigen Schätzungen. Im Zuge eines Analystenwechsels haben wir diese nun umfangreich angepasst. Struktureller Investment Case dank starker Marktposition weiterhin intakt: Trotz des eingetrübten Marktumfelds ist der strukturelle Investment Case u.E. weiterhin intakt. SMT Scharf verfügt als einer der weltweit führenden Anbieter kundenindividueller Transportausrüstungen und Logistiksysteme für den Bergbau über eine tiefgreifende Wertschöpfungskette. Dank eigener Gesellschaften in acht Ländern sowie weltweiten Handelsvertretungen mit lokaler Expertise weist das Unternehmen zudem eine gefestigte Marktposition in allen wichtigen Märkten wie China, Russland, Polen und Südafrika auf. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mittels einer Ausweitung von Kooperationen mit Distributoren in Afrika (bereits seit 2018 in Sambia, ab 2020 nun auch in Ghana) daran, das dortige Wachstumspotenzial im Bereich Hard Rock sukzessive zu erschließen. Diese hohe Wettbewerbsqualität ist u.E. in einem KGV 2020e von 10,9x nicht ausreichend reflektiert. Fazit: Die globalen Konjunktursorgen und eine damit einhergehende sinkende Bereitschaft zu umfangreichen Investitionen in langlebige Bergbauausrüstung treffen SMT Scharf im zweiten Halbjahr empfindlich. Ungeachtet der aktuell geringen Visibilität befindet sich das Unternehmen u.E. jedoch strukturell in einer starken Position, um mittelfristig von den Wachstumspotenzialen in wichtigen Auslandsmärkten zu profitieren. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung trotz des auf 14,50 Euro (zuvor: 16,50 Euro) gesenkten Kursziels. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. 