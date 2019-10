Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ING von 13 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy prognostiziert für das dritte Quartal eine Eigenkapitalrendite im zweistelligen Prozentbereich, geht aber von weniger als im vergangenen Jahr aus. Mit Blick auf den im nächsten Jahr erwarteten Gewinn je Aktie und die sehr attraktive Dividendenrendite sei das Papier des Finanzkonzerns ausgesprochen günstig bewertet, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 14:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-10-09/10:56

ISIN: NL0011821202