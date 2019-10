Aktie im Fokus - Qiagen: Die Aktie des TecDAX-Konzerns Qiagen notierte am 27. Dezember ...

Die Aktie des TecDAX-Konzerns Qiagen notierte am 27. Dezember 2018 auf einem letzten hier relevanten Verlaufstief von 29,01 Euro. Seitdem erholte sich das Wertpapier bis zum 08. April 2019 auf ein Zwischenhoch von 37,03 Euro.Ausgehend von dieser Bewegung wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen.

Die Widerstände lägen bei 29,01 Euro, 30,91 Euro, 32,08 Euro, 33,97 Euro, 35,14 Euro und 37,03 Euro. Die Unterstützungen kämen bei 20,99 Euro, 19,09 Euro, 17,92 Euro und 16,03 Euro in Betracht. Die Experten von Berenberg vergaben ein Ziel von 36,00 Euro und die von Independent Research ein Ziel von 25,00 Euro. Das Ziel von 25,00 Euro gilt als erreicht. Das Ziel von 36,00 Euro könnte in erster Linie auf einen Kurslückenschluss bei 35,53 Euro in Kombination eines technischen Überschießens anspielen. Das Hoch des 24. Juli 2019 lag bei 36,05 Euro.

