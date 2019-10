Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone reißt die Kritik an der fortgesetzt ultraexpansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nicht ab, so die Analysten der Helaba.Die konjunkturellen Sorgen würden aber sicherstellen, dass im Markt eine latente Lockerungserwartung vorherrsche, zumal die Inflationsentwicklung derzeit keinen Grund liefere, an der geldpolitischen Ausrichtung etwas zu ändern. Selten sei eine Zinsentscheidung aber auch innerhalb der EZB so umstritten gewesen wie die letzte und daher sei in den kommenden Monaten die Positionierung der einzelnen EZB-Ratsmitglieder im Auge zu behalten. Eine 180 Grad-Wende zu erwarten wäre gleichwohl fehl am Platze. Einigkeit habe auch bei der US-Notenbank bezüglich der Zinssenkung um 25 Basispunkte Mitte September nicht bestanden. Während zwei FOMC-Mitglieder gegen eine Reduzierung gestimmt hätten, habe ein Notenbanker sogar für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte votiert. ...

