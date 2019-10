Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Traton nach dem Innovationstag des Nutzfahrzeugherstellers in Stockholm von 30 auf 29 Euro gesenkt. Die Einstufung lautet unverändert "Buy". Das Management habe sich weiterhin zuversichtlich gezeigt mit Blick auf die Jahresziele, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einem starken Start ins Geschäfsjahr lasse die Umsatzdynamik aber offensichtlich etwas nach./ajx/ck

