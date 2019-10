Die Schweizer Großbank UBS hat Wirecard nach dem Innovationstag des Zahlungsabwicklers in New York auf "Neutral" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Kurzfristige Marktsorgen überschatteten den langfristigen Optimismus, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wirecard habe den 2025er-Ausblick erhöht, auch wenn keine neue größere Partnerschaft angekündigt worden sei. Überrascht habe ihn auch, dass der neue strategische Partner Softbank in New York nicht dabei gewesen sei. Dies könnte einige Sorgen schüren über den Grad des Engagements der Japaner am Dax-Konzern./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 02:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-10-09/11:16

ISIN: DE0007472060