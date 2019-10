Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,40 Franken belassen. Im gegenwärtig und wohl auch weiterhin schwachen Zinsumfeld sollten potenzielle Anleger auf Bankenwerte mit hohen Dividendenrenditen setzen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Unter den 54 von ihm beobachteten europäischen Geldhäusern gehören Credit Suisse zu den zehn attraktivsten Dividendentiteln./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 21:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-10-09/11:18

ISIN: CH0012138530