BERLIN (Dow Jones)--Die Mietpreisbremse soll bis zum Jahr 2025 verlängert werden. Das hat das Bundeskabinett in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, wie eine Regierungssprecherin zu Dow Jones Newswires sagte. Mieten in Regionen mit einem angespanntem Wohnungsmarkt dürfen damit auch weiterhin höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Zu viel gezahlte Miete soll bei Neuabschlüssen auch rückwirkend für einen Zeitraum von 2,5 Jahren nach Vertragsschluss zurückgefordert werden können, sofern ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse vorliegt.

In einem weiteren Gesetzentwurf hat das Kabinett Entlastungen beim Immobilienkauf beschlossen. Käufer von Wohnungen und Einfamilienhäusern sollen künftig maximal die Hälfte der Maklerkosten tragen müssen. Bisher tragen sie meist die gesamte Summe.

October 09, 2019 04:48 ET (08:48 GMT)

