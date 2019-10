Die S Immo AG investiert bekanntlich seit einigen Jahren in deutsche B-Städte wie Magdeburg, Leipzig, Halle, Erfurt etc. Dass das Potenzial dort attraktiv ist, attestiert auch Hagen Ernst, stellvertretender Leiter des Bereichs Research & Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG. "Wer das politische Risiko scheut aber dennoch angesichts der Nullzinspolitik auf der Suche nach einer soliden Dividendenaktie ist, für den sind Bestandshalter mit Schwerpunkt auf B-Städten bzw. in Lagen mit nicht ganz so angespannten Wohnmärkten, wie Berlin, Frankfurt oder München, interessant", meint er in einem Kommentar. Aussichtsreich erscheinen ihm zum Beispiel Immobilien in B-Städten mit guter bzw. zumindest stabiler demographischer Entwicklung, etwa Dortmund, Magdeburg ...

