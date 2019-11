marktEINBLICKE um 12: Deutschland entgeht der Rezession - Schlechte Aussichten für die Deutsche Bank

Der DAX setzt den jüngsten Seitwärtslauf am Freitagmittag fort. Für Entspannung an der Börse sorgt die Nachricht, dass Deutschland im dritten Quartal knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt ist. So verbesserte sich das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auch in Sachen Handelsstreit gibt es neue Hoffnung. Wie das "Wall Street Journal" am Donnerstag berichtete, hat China hochrangige US-Unterhändler zu Gesprächen nach Peking eingeladen, die noch vor Thanksgiving am kommenden Donnerstag stattfinden könnten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 13.170 MDAX +0,4% 27.143 TecDAX +0,5% 3.009 SDAX +0,4% 11.930 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.691

