Berlin (ots) - Professionelle Markenführung schafft höhere Umsätze und nachhaltig mehr Profit. Der Mittelstand BVMW gibt zusammen mit seinem Kompetenzpartner Postbank mit einer bundesweiten Roadshow "Starke Marke im Mittelstand" einen Einblick, mit welchen Branding-Möglichkeiten Mittelständler sich erfolgreich positionieren und ihre Angebote sichtbar machen können.



Die Roadshow startet am 15. Oktober 2019 in Regensburg, nächste Station ist am 17. Oktober Mainz.



Die Postbank ist aus 1.350 nominierten Marken zu einem der 40 Superbrands Germany 2018/2019 gekürt. Sie ist aber nicht nur eine starke Marke, sondern verfügt auch über das größte Vertrauen aller Verbraucher (Umfrage im Focus, 02.10.2018).



Infos / Anmeldung: www.bvmw.de/erfolg-durch-starke-marke/



