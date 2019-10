It has been decided to admit the following structured bond for trading with effect from 10 October 2019: Udsteder / issuer Danske Bank A/S Første dato for handel / First day of trading 10-10-2019 ISIN XS2055749217 Instrument name/ticker DB 08RZ SP500 Buffer 21/01-2021 Udstedelsesvaluta / Currency, issuance USD Udløbsdato / Maturity date 21-01-2021 ?? For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. 33 93 33 66