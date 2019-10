NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Wechsel im Aufsichtsrat DGAP-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Wechsel im Aufsichtsrat 09.10.2019 / 11:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Auf Antrag der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA wurde Herr Dieter Gauglitz durch das Amtsgericht München, Registergericht, zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Herr Dieter Gauglitz ist Wirtschaftsprüfer und freiberuflich als Consultant für mittelständische und börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Corporate Finance, Accounting und Kapitalmarktthemen tätig. Seine langjährige Erfahrung und Expertise machen Herrn Dieter Gauglitz zu einer wertvollen Ergänzung des bestehenden NorCom-Aufsichtsrats - insbesondere als Financial Expert. Den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt künftig Dr. Hans Liebl. Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de 09.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 887705 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 887705 09.10.2019 ISIN DE000A12UP37 AXC0118 2019-10-09/11:35