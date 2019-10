München (ots) - Das Gästeservice-Team von McDonald's Deutschland stellt einen neuen digitalen Mitarbeiter ein. Der eigens entwickelte Chatbot wird zukünftig rund um die Uhr bei Gästefragen unterstützen.



"Wie groß ist ein Big Mac?" oder "Wie viele Restaurants gibt es in Deutschland?" - Fragen wie diese werden regelmäßig an den McDonald's Gästeservice herangetragen. Um zukünftig den wissbegierigen Fans unabhängig von Wochentag oder Uhrzeit unmittelbar eine Antwort auf diese und ähnliche Fragen geben zu können, setzt McDonald's Deutschland als Unterstützung für den Gästedialog jetzt einen Chatbot ein.



Der neue digitale Kollege heißt "Check-Bot". Er ist auf der Webseite des Unternehmens eingebettet und antwortet hier zu jeder Tages- und Nachtzeit auf immer wiederkehrende Fragen und Anliegen. Außerdem übernimmt er bei Rückmeldungen zu einem konkreten Restaurantbesuch die Abfrage der genauen Besuchsdaten und übermittelt diese dann zur weiteren Bearbeitung an seine Kollegen im Gästeservice. Diese können sich dann wiederum mit dem Gast in Verbindung setzen, um sein Anliegen abschließend zu klären.



"Der Trend geht ganz klar hin zum Selfservice, denn heutzutage ist ein Großteil an Informationen meist nur einen Klick entfernt. Wir wissen, dass Menschen unheimlich gerne mit uns als Marke interagieren. Mit dem neuen Chatbot stellen wir deshalb die wichtigsten Fakten über unser Unternehmen mittels eines immer erreichbaren Dialogangebots zur Verfügung.", so Philipp Wachholz, Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland. "Auch hier spiegelt sich die DNA unserer Marke wider, denn unser Chatbot ist natürlich ebenso für Smalltalk zu haben und antwortet mit einer gehörigen Portion Humor auf Fragen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen.".



Für die Social Media Kanäle des Unternehmens wurde ein Spot produziert, in dem sich der neue Kollege auf unterhaltsame Weise vorstellt.



Entwickelt wurde der Gästeservice Chatbot von Arvato/Majorel.



Chatbot Gästeservice:

www.mcdonalds.de/chatbot Social Media Film:

www.facebook.com/mcd/videos/408121846556322/

www.instagram.com/p/B3WizMiiX1i/ Künstliche Intelligenz auch auf der McDonald's Karriereseite Bei McDonald's Deutschland wird nicht nur der Gästeservice von künstlicher Intelligenz unterstützt. Auch im HR-Bereich wird bereits seit Juli 2019 erfolgreich ein Chatbot eingesetzt. Der "Job-Bot" unterstützt auf der McDonald's Karriereseite Interessenten bei der Jobsuche und beantwortet hier Fragen rund um den Bewerbungsprozess. Wird einem der beiden Bots eine Frage gestellt, die den Fachbereich des anderen betrifft, verweist er selbstverständlich auf seinen Kollegen.



Entwickelt wurde der Chatbot für die McDonald's Karriereseite von Jobpal.



Chatbot McDonald's Karriereseite: https://karriere.mcdonalds.de/index



